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Прокуратура Севастополя добивается признания недействительными дипломов о высшем образовании, полученных незаконно
иллюстрация: pikist.com

Прокуратура Севастополя добивается признания недействительными дипломов о высшем образовании, полученных незаконно

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:29 10.04.2025

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства об образовании и противодействии коррупции в Морском институте им. вице-адмирала В.А. Корнилова — филиале ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова».

В настоящее время Нахимовский районный суд г. Севастополя рассматривает уголовное дело в отношении бывшего доцента кафедры института. Женщина обвиняется в том, что в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года получала взятки от студентов заочной формы обучения по специальностям «Эксплуатация судовых энергетических установок» и «Судовождение». Незаконные денежные вознаграждения предназначались за выставление положительных оценок за сдачу зачета и экзамена по английскому языку без фактической проверки знаний, способствование в силу своего должностного положения прохождению экзаменов у других преподавателей и написание от имени студентов дипломных работ. Согласно материалам уголовного дела в общей сложности она получила взятки от 14 студентов на общую сумму 440 тыс. рублей.

Рассмотрение всех уголовных дел по обвинению студентов в даче взяток уже завершено. В отношении двоих вынесены обвинительные приговоры. В качестве наказания им назначены штрафы. Уголовные дела в отношении остальных студентов прекращены по нереабилитирующему основанию – в связи с добровольным сообщением о преступлении и активным способствованием его раскрытию и расследованию.

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Поскольку студенты фактически не сдавали предусмотренные учебным планом зачет и экзамен, они были необоснованно допущены к прохождению итоговой государственной аттестации, а значит, не завершили освоение образовательной программы в полном объеме.

В этой связи прокуратура района направила в Нахимовский районный суд г. Севастополя 14 исковых заявлений о признании незаконно полученных дипломов недействительными, возложении на студентов обязанности вернуть их оригиналы в образовательное учреждение, а на институт – обязанности  уничтожить эти документы.

Иски прокурора находятся на рассмотрении.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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