Прокуратура Севастополя: «горячая линия» по вопросам энергоснабжения и обеспечения отопления

С 3 ноября 2023 года в рамках мониторинга ситуации с прохождением отопительного периода прокуратура города Севастополя организует горячую линию по вопросам энергоснабжения и обеспечения бесперебойного отопления.
По телефонам горячей линии можно сообщить о возможных нарушениях и проблемных ситуациях с теплоснабжением, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (до 16:45 по пятницам) по телефонам:
- прокуратуры города Севастополя: (8692) 53-01-73;
- прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя: (8692) 41-64-04;
- прокуратуры Ленинского района г. Севастополя: (8692) 54-83-70;
- прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя: (8692) 49-27-15;
- прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя: (8692) 63-50-40.
Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий с рассмотрением вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
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