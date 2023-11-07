Прокуратура Севастополя: «горячая линия» по вопросам энергоснабжения и обеспечения отопления

С 3 ноября 2023 года в рамках мониторинга ситуации с прохождением отопительного периода прокуратура города Севастополя организует горячую линию по вопросам энергоснабжения и обеспечения бесперебойного отопления.

По телефонам горячей линии можно сообщить о возможных нарушениях и проблемных ситуациях с теплоснабжением, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (до 16:45 по пятницам) по телефонам:

прокуратуры города Севастополя: (8692) 53-01-73;

прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя: (8692) 41-64-04;

прокуратуры Ленинского района г. Севастополя: (8692) 54-83-70;

прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя: (8692) 49-27-15;

прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя: (8692) 63-50-40.

Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий с рассмотрением вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя