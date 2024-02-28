Прокуратура Севастополя направила в суд дело в отношении мужчины, обвиняемого в хранении взрывных устройств

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение и хранение взрывных устройств). По версии следствия, мужчина незаконно приобрел зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с зарядом тротила массой более 170 г, начиненное поражающими элементами общей массой почти 2,9 кг в виде дроби диаметром 2,5 мм. Данные взрывные устройства злоумышленник спрятал по месту своего проживания в квартире на ул. Колобова, где в октябре 2023 года они были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.