Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело об организации незаконной миграции

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней местной жительницы и двух проживающих в России иностранных граждан в возрасте 35 и 37 лет.

Совместно они обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Кроме того, женщине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных чч. 1 и 4 ст. 327 УК РФ (в редакции от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) (подделка официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в том числе с целью скрыть совершение другого преступления).

По версии следствия, двое обвиняемых иностранцев договорились оказать содействие трем соотечественникам в организации их незаконного пребывания и трудоустройства на полуострове Крым. В период с мая по август 2024 года они предоставили им для проживания арендованный дом в Севастополе и привлекли к работе на строительных объектах без официального оформления. Третья соучастница, обладая специальными познаниями в области миграционного законодательства, изготовила поддельные документы, свидетельствующие об их постановке на учет по месту пребывания в Севастополе.

Таким образом, злоумышленники создали условия для уклонения указанных лиц от миграционного контроля со стороны правоохранительных органов. Их действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.

В настоящее время иностранцы, которые незаконно находились в Севастополе, покинули полуостров Крым.

Двое обвиняемых находятся под стражей, в отношении третьей соучастницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Прокуратура города направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

