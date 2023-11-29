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Прокуратура Севастополя открыла «горячую линию» по вопросам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий

Прокуратура Севастополя открыла «горячую линию» по вопросам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:13 29.11.2023

С 29 ноября 2023 года в рамках мониторинга ситуации с ликвидацией последствий неблагоприятных погодных условий прокуратура города Севастополя организует горячую линию по вопросам исполнения требований федерального законодательства.

По телефонам горячей линии можно сообщить о возможных нарушениях при восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры города и жилого фонда, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (до 16:45 по пятницам) по телефонам:

  • прокуратуры г. Севастополя: 8(8692)53-01-73;
  • прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя: 8(8692)41-64-04;
  • прокуратуры Ленинского района г. Севастополя: 8(8692)54-83-70;
  • прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя: 8(8692)49-27-15;
  • прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя: 8(8692)63-50-40.
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Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий с рассмотрением вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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