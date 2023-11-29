Прокуратура Севастополя открыла «горячую линию» по вопросам ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий

С 29 ноября 2023 года в рамках мониторинга ситуации с ликвидацией последствий неблагоприятных погодных условий прокуратура города Севастополя организует горячую линию по вопросам исполнения требований федерального законодательства.

По телефонам горячей линии можно сообщить о возможных нарушениях при восстановлении поврежденных объектов инфраструктуры города и жилого фонда, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (до 16:45 по пятницам) по телефонам:

прокуратуры г. Севастополя: 8(8692)53-01-73;

прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя: 8(8692)41-64-04;

прокуратуры Ленинского района г. Севастополя: 8(8692)54-83-70;

прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя: 8(8692)49-27-15;

прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя: 8(8692)63-50-40.

Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий с рассмотрением вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя