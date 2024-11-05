Прокуратура Севастополя поддержала бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 г.г.

5 ноября 2024 года прокурор города Севастополя Андрей Шевцов принял участие в пленарном заседании I сессии Законодательного Собрания города Севастополя III созыва, выступив с основными тезисами заключения прокуратуры на законопроект о бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Андрей Шевцов подчеркнул, что в текущем бюджетном году частично разрешены задачи, которые были отмечены прокуратурой в заключении при принятии бюджета прошлого года. Вместе с тем, некоторые важные социально-экономические вопросы в Севастополе остаются актуальными, и в своем выступлении прокурор города обратил на них внимание депутатов. В частности, он акцентировал внимание на необходимости продолжения и активизации работы по обеспечению жильем детей-сирот, исполнению обязательств по предоставлению земельных участков участникам специальной военной операции, переселению граждан из аварийного жилого фонда, проведению ремонта гидротехнических сооружений и капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе являющихся объектами культурного наследия, и по некоторым другим направлениям, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В целом же законопроект о бюджете прокуратурой поддержан. Он принят депутатами в первом чтении большинством голосов. Установлен срок для внесения поправок.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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