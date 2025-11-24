Прямо сейчас:
Прокуратура Севастополя проводит горячую линию по вопросам записи на прием к врачам/инструментальные исследования

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:52 24.11.2025

С 24 по 28 ноября 2025 года в рамках мониторинга ситуации в сфере доступности оказания медицинской помощи прокуратура города Севастополя организует горячую линию по вопросу записи на прием к врачам/инструментальные исследования в государственных учреждениях здравоохранения города.

По телефонам горячей линии можно сообщить о возможных нарушениях при отсутствии возможности записи на прием к врачам/инструментальные исследования в государственных учреждениях здравоохранения в установленные законом сроки.

Прием звонков осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 (до 16:45 в пятницу) по телефонам:

  • прокуратуры города Севастополя: 8(978)000-14-39;
  • прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя: 8(8692)41-64-04;
  • прокуратуры Ленинского района г. Севастополя: 8(8692)54-83-70;
  • прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя: 8(8692)49-27-15;
  • прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя: 8(8692)63-50-40.

Поступившие сведения будут учтены при проведении проверочных мероприятий с рассмотрением вопроса о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

