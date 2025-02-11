Прокуратура Севастополя проводит проверку соблюдения прав пожилой женщины — нашли в неотапливаемом частном доме

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя проводит проверку по опубликованным в средствах массовой информации сведениям о пожилой женщине, обнаруженной в неотапливаемом доме.

Сообщалось, что женщину 1933 года рождения волонтеры нашли в частном доме на ул. Весенней на Северной стороне Севастополя. Она проживала без родственников и в силу возраста не могла обеспечивать себе нормальные условия жизни. При этом, по предварительной информации, в органы социального обслуживания она не обращалась. Прокурор района Дмитрий Рейх взял на личный контроль вопрос соблюдения прав пожилой женщины, полноты оказываемой ей медицинской и социальной помощи. Пенсионерка ожидает, что в скором времени к ней приедет родственник. В настоящее время она находится в ГБУЗС «Городская больница № 4» под наблюдением врачей. Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания предоставил ей теплые вещи и продукты питания.

По итогам выезда на место прокуратура даст оценку условиям проживания в доме пожилой женщины. При необходимости ей будет оказана юридическая помощь по вопросу получения мер социальной поддержки, а также в сборе либо восстановлении отсутствующих документов.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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