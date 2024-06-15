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Прокуратура Севастополя разбирается с объектом культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное»

Прокуратура Севастополя разбирается с объектом культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное»

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 11:26 15.06.2024

Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя проверила исполнение градостроительного, земельного законодательства и законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении строительных работ в поселке Любимовка.

Установлено, что в границах выявленного объекта культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное» и в пределах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «30-я береговая батарея», расположен земельный участок, находящийся в собственности физического лица. В соответствии с требованиями действующего законодательства строительство капитальных сооружений, ведение земляных и строительных работ на нем запрещено. Несмотря на это на данном участке в отсутствие разрешительной документации осуществлены земляные работы, произведен монтаж металлических свай с установленным на них основанием из дерева и возведено одноэтажное строение на свайном фундаменте, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

В результате указанных действий территория древнего поселения повреждена. Стоимость мероприятий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта археологического наследия, составляет более 1 млн рублей.

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Прокуратура Севастополя разбирается с объектом культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное» Прокуратура Севастополя разбирается с объектом культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное» Прокуратура Севастополя разбирается с объектом культурного наследия «Поселение «Усть-Бельбекское Северное»

Проверка проведена во взаимодействии с УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Прокурор района направил материалы в органы внутренних дел. По результатам их рассмотрения полицией возбуждено уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования выявленных объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их повреждение в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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