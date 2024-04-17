Прокуратура требует вернуть муниципалитету земельный участок в южнобережном поселке Олива

Прокуратура Ялты провела проверку исполнения требований земельного законодательства. Установлено, что в 2009 году в частную собственность передан земельный участок по улице Перевальной в поселке Олива, который находится частично в зоне лесопарков.

Ввиду выявленных обстоятельств прокуратурой города предъявлено исковое заявление в суд в интересах муниципального образования о возвращении участка в муниципальную собственность, — сообщили в надзорном ведомстве.

Иск находится на рассмотрении.