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Прокуратура требует вернуть муниципалитету земельный участок в южнобережном поселке Олива
Иллюстративное фото: pxhere.com

Прокуратура требует вернуть муниципалитету земельный участок в южнобережном поселке Олива

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:03 17.04.2024

Прокуратура Ялты провела проверку исполнения требований земельного законодательства. Установлено, что в 2009 году в частную собственность передан земельный участок по улице Перевальной в поселке Олива, который находится частично в зоне лесопарков.

Ввиду выявленных обстоятельств прокуратурой города предъявлено исковое заявление в суд в интересах муниципального образования о возвращении участка в муниципальную собственность, — сообщили в надзорном ведомстве.

Иск находится на рассмотрении.

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