Прокуратура участвует в рассмотрении депутатами законопроекта «О Генеральном плане города Севастополя»

18 февраля 2025 года прокурор города Севастополя Андрей Шевцов принял участие в пленарном заседании II сессии Законодательного Собрания города Севастополя III созыва. На заседании принят Генеральный план города Севастополя, а также рассмотрен ряд законопроектов, разработанных с участием прокуратуры.

Прокуратура осуществляла надзорное сопровождение подготовки закона о Генеральном плане города Севастополя.

Проект Генерального плана разрабатывался на основании государственного контракта, который был заключен в 2023 году между ГАУ города Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изыскания и среды» и ГАУ города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы». С учетом позиции прокуратуры Севастополя срок выполнения работ по контракту скорректирован — вместо 2025 года работы завершены в декабре 2023 года.

В дальнейшем на контроле прокуратуры находился процесс общественных слушаний проекта, рассмотрение предложений их участников Комиссией по подготовке документов территориального планирования города Севастополя и согласование проекта федеральными органами государственной власти.

Итогом проведенной работы стало внесение в декабре 2024 года Правительством города проекта Закона города Севастополя «О Генеральном плане города Севастополя» на рассмотрение в Законодательное Собрание и его принятие севастопольскими депутатами в ходе сегодняшнего заседания сразу в двух чтениях.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Ранее на этом же заседании депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в Закон города Севастополя от 28 октября 2022 года № 718-ЗС «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане города Севастополя». Данный документ внесен Губернатором города Севастополя совместно с прокурором города Севастополя Андреем Шевцовым, депутатами Владимиром Немцевым и Константином Пироговым. Он разработан для актуализации перечня объектов, подлежащих отображению на Генплане, в соответствии с требованиями федерального законодательства. Закон также принят депутатами в двух чтениях.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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