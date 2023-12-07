Прокуратура: в Севастополе более 100 семей не могут получить ключи от своих квартир в ЖСК «Остряково»

По поручению прокуратуры города Севастополя прокурор Гагаринского района Алексей Казаков провел выездной прием граждан – пайщиков жилищно-строительного кооператива «Остряково». В ходе встречи рассмотрены вопросы завершения строительства жилого комплекса по адресу: г. Севастополь, ул. Степаняна, 9А.
Этот недостроенный объект состоит из двух многоквартирных домов. Он включен в федеральный Единый реестр проблемных объектов. Завершение строительства домов планировалось еще до марта 2014 года, однако по настоящее время они не введены в эксплуатацию. Более 100 семей не могут получить ключи от своих квартир, приобретенных по договорам паевого участия. На личный прием, проведенный прокурором района непосредственно на строительной площадке, обратилось 6 человек. Их интересовали сроки окончания строительных работ и ввода дома в эксплуатацию, вопросы благоустройства придомовой территории. Совместно с прокурором района в приеме приняли участие его заместитель Евгений Павельчук, представители УНО «Фонд защиты прав дольщиков Севастополя» и подрядной организации, — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
В ходе приема граждане получили необходимые разъяснения и сведения о ходе строительства.
Работники прокуратуры осуществляют постоянный мониторинг динамики строительства данного жилого комплекса и систематически выезжают на место проведения работ. Восстановление прав пайщиков остается на постоянном контроле надзорного ведомства.
источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя
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