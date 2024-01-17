Прокуратура взыскала свыше 220 млн рублей с организаторов игорного бизнеса в Республике Крым

Керченский городской суд удовлетворил иск крымской прокуратуры о взыскании свыше 220 млн рублей в доход государства с организаторов незаконной игорной деятельности на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Керченским городским судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры Республики Крым о взыскании с 18 граждан в доход государства денежных средств, полученных преступным путем. В результате их преступной деятельности был получен доход в сумме более 220 млн рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ранее фигурантов осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны. По версии следствия, с 2016 года по март 2019 года осужденные, зная, что на территории Крыма и Севастополя игорная деятельность запрещена, разместили на территории республики игорное оборудование и организовали проведение азартных игр, — сообщает ТАСС.