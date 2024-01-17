Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Прокуратура взыскала свыше 220 млн рублей с организаторов игорного бизнеса в Республике Крым
актуально в республике
Прокуратура взыскала свыше 220 млн рублей с организаторов игорного бизнеса в Республике
иллюстрация: pikist.com

Прокуратура взыскала свыше 220 млн рублей с организаторов игорного бизнеса в Республике Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:04 17.01.2024

Керченский городской суд удовлетворил иск крымской прокуратуры о взыскании свыше 220 млн рублей в доход государства с организаторов незаконной игорной деятельности на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Керченским городским судом удовлетворено исковое заявление прокуратуры Республики Крым о взыскании с 18 граждан в доход государства денежных средств, полученных преступным путем. В результате их преступной деятельности был получен доход в сумме более 220 млн рублей», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что ранее фигурантов осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны. По версии следствия, с 2016 года по март 2019 года осужденные, зная, что на территории Крыма и Севастополя игорная деятельность запрещена, разместили на территории республики игорное оборудование и организовали проведение азартных игр, — сообщает ТАСС

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.