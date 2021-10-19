Прокурор Крыма взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП, в котором погиб 16-летний подросток

Прокурор Крыма дал поручение провести проверку по факту ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Об этой аварии — ЗДЕСЬ.

Установлено, что сегодня ночью, 19 октября 2021 года, 17-летний житель Советского района, управляя автомобилем ВАЗ 2106, двигался по ул. А. Матросова в п. Советский, где автомобиль выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля – несовершеннолетняя, 2005 г.р. скончалась на месте, — сообщили в крымской прокуратуре.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе при которых подросток получил доступ к управлению транспортным средством.

Одновременно будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Ход организованных проверочных мероприятий и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в прокуратуре Крыма.