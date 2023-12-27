Пролонгировано Соглашение о минимальной заработной плате между Правительством РК, профсоюзами и объединениями работодателей

Соглашение направлено на сохранение гарантий в оплате труда крымчан.

Минимальная заработная плата для работников, работающих на территории Республики Крым, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики Крым и местных бюджетов, устанавливается на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, утвержденного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о МЗП прошло уведомительную регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым, зарегистрировано без замечаний 22 декабря 2023 года за № 11.

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации после заключения Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о МЗП заместитель Председателя Совета министров Республики Крым –министра труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Крым и не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к нему.

В случае отсутствия возможности присоединиться к Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о МЗП работодатель в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о МЗП представляет в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым мотивированный письменный отказ от присоединения.

К мотивированному письменному отказу от присоединения к Дополнительному соглашению №1 должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного Дополнительным соглашением № 1 к Соглашению о МЗП.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Республики Крым, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Дополнительному соглашению № 1 к Соглашению о МЗП не представили в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым мотивированный письменный отказ присоединиться к нему в установленном порядке, то Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о МЗП считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.

Ознакомиться с текстом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о МЗП и Предложением о присоединении к нему можно здесь .

По информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК