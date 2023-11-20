Промокоды, ассортимент, комфорт… Покупки в интернет-магазинах — дело выгодное, если знать секреты

По оценкам специалистов, мы всё больше углубляемся в мир, где покупки совершаются не выходя из дома. Каждый третий россиянин 50% своих приобретений делает в интернет-магазинах. На вопрос — «Почему?» — отвечают незамысловато: удобно. А дальше приводят ещё ряд причин, среди которых и промокоды для скидок в интернет-магазинах, позволяющие экономить по настоящему, и обширный ассортимент товаров, если сравнивать с оффлайн торговыми точками, и возможность найти уникальную продукцию. Неплохо, да?
Вместе с тем, знатоки онлайн-шоппинга считают, что большинство «заочных» покупателей не используют «на полную» все те секреты, которые можно задействовать при покупках в интернет-магазинах. А это, как минимум:
- перед тем, как сделать покупку, сравнивайте цены на разных сайтах. Иногда один и тот же товар может продаваться по разным ценам в разных магазинах. И разница может быть весьма значительной!
- многие интернет-магазины предлагают акции, скидки и промокоды. Перед покупкой проверьте наличие актуальных предложений, чтобы сэкономить деньги.
- многие магазины отправляют специальные предложения своим подписчикам. И эта подписка на рассылку может дать доступ к эксклюзивным скидкам.
- некоторые магазины предоставляют скидки на товары, которые остались в вашей корзине, особенно если вы зарегистрированы на сайте.
- прочтение отзывов о товаре и магазине может помочь вам принять более осознанное решение о покупке. Специалисты поговаривают, что процентов 20 наших покупок — ненужные вещи. Что, согласитесь, также бьёт по кошельку.
- некоторые сервисы предоставляют кэшбэк за покупки в определенных магазинах. Регистрация в таких сервисах может помочь вам возвращать часть потраченных средств.
- иногда выгодная цена товара может быть скомпенсирована высокой стоимостью доставки. Перед покупкой уточните условия доставки.
- сезонные распродажи, такие как «Черная пятница» или «Киберпонедельник», могут быть отличным временем для выгодных покупок.
- перед покупкой уточните политику возврата и гарантий магазина, чтобы быть уверенным в качестве и возможности возврата товара.
- используйте отслеживание цен! Некоторые сервисы предоставляют возможность отслеживать изменения цен на конкретные товары и уведомлять вас о снижении цены.
Соблюдение этих советов, как говорят специалисты, точно поможет сэкономить деньги и сделать более осознанные покупки в интернет-магазинах.
Покупки в интернет-магазинах — почему выгоднее, чем в магазине «за углом»
Есть мнение, что в любом случае в интернет-магазинах покупать товары выгоднее, чем в стандартных оффлайн-магазинах. Но так ли это на самом деле?
Вопрос о том, выгоднее ли покупать в интернет-магазинах по сравнению с традиционными оффлайн-магазинами, зависит от множества факторов, и ответ может быть различным в разных ситуациях. Вот несколько причин, почему покупки в интернете считаются более выгодными:
- в сети Интернет существует более высокая степень конкуренции между магазинами, что априори приводит к более низким ценам на определенные товары. Кроме того, покупатели могут легко сравнивать цены в различных интернет-магазинах, что способствует выбору наилучшего предложения.
- интернет-магазины часто предлагают различные акции, скидки и специальные предложения, что, разумеется, делает покупки более выгодными.
- в Интернет легче сравнивать характеристики товаров и читать отзывы других покупателей, что помогает принимать более информированные решения.
- покупка в интернете позволяет экономить время, которое было бы потрачено на поездку в магазин и поиск нужных товаров. Это особенно важно для занятых людей.
- интернет-магазины часто предлагают более широкий ассортимент товаров, чем традиционные магазины, что может обеспечивать больший выбор для покупателей.
Однако есть ситуации, когда традиционные магазины также имеют свои преимущества, например, возможность оценить товар лично перед покупкой, получить консультацию продавца и моментально забрать товар.
Таким образом, ответ на вопрос о выгодности зависит от конкретных условий, потребностей и предпочтений покупателя.
Интернет-магазины — как не попасть «на удочку» мошенников
И это также не секрет: в сети Интернет мошенники «водятся». Так что случаи, когда покупка в интернет-магазине вроде бы совершается по всем правилам, но в итоге оборачивается потерей денег, конечно, не редкость. Существуют ли меры предосторожности здесь?
Разумеется, принцип «Предупреждён — вооружён» действует и здесь. Правила, соблюдение которых снижает риск возможной встречи с аферистами, таковы:
- выбирайте надежные магазины: перед совершением покупки изучите репутацию магазина, прочитайте отзывы других покупателей. Идеальный вариант — покупка у известных и проверенных магазинов.
- проверяйте безопасность сайта: убедитесь, что сайт, на котором совершаете покупку, защищен протоколом HTTPS. Это обеспечивает шифрование данных и защиту личной информации.
- избегайте совершения покупок через общественные компьютеры или открытые Wi-Fi сети, чтобы избежать утечки личной информации.
- используйте безопасные методы оплаты, такие как кредитные карты или платежные системы с защитой покупателя. Избегайте предоставления чеков и кодов с карт при необходимости.
- будьте осторожны, если цена товара кажется слишком низкой, чтобы быть правдой. Это может быть признаком мошенничества.
- перед покупкой внимательно читайте условия возврата и гарантии товара! Это поможет в случае возникновения проблем. Тем более это однозначно стоит делать, если речь идёт о крупных суммах и серьёзных покупках.
- при покупке на площадках с различными продавцами обращайте внимание на рейтинг продавца и отзывы от других покупателей.
- никогда не предоставляйте больше личной информации, чем это необходимо для совершения покупки.
- убедитесь, что на вашем компьютере установлено актуальное антивирусное программное обеспечение для защиты от вредоносных программ.
Соблюдение этих мер предосторожности поможет сделать более безопасные покупки в интернет-магазинах и уменьшить риск мошенничества.
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