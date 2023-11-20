Промокоды, ассортимент, комфорт… Покупки в интернет-магазинах — дело выгодное, если знать секреты

По оценкам специалистов, мы всё больше углубляемся в мир, где покупки совершаются не выходя из дома. Каждый третий россиянин 50% своих приобретений делает в интернет-магазинах. На вопрос — «Почему?» — отвечают незамысловато: удобно. А дальше приводят ещё ряд причин, среди которых и промокоды для скидок в интернет-магазинах, позволяющие экономить по настоящему, и обширный ассортимент товаров, если сравнивать с оффлайн торговыми точками, и возможность найти уникальную продукцию. Неплохо, да?

Вместе с тем, знатоки онлайн-шоппинга считают, что большинство «заочных» покупателей не используют «на полную» все те секреты, которые можно задействовать при покупках в интернет-магазинах. А это, как минимум: