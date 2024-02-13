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Пропускная способность между ом и Херсонщиной удвоится в 2024 году
Фото: минтранс РК

Пропускная способность между Крымом и Херсонщиной удвоится в 2024 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:35 13.02.2024

Подрядчики во втором полугодии завершат ремонт участков на дорогах «Новотроицкое – Чаплынка» и «Чаплынка – Армянск», что вдвое увеличит общую пропускную способность между Херсонской областью и Крымом, сообщил в интервью ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

На текущий год у нас запланирован капитальный ремонт участков дорог «Новотроицкое – Чаплынка» и «Чаплынка – Армянск». Сейчас эти дороги находятся в очень плохом состоянии, движение по ним сильно затруднено — при Украине они никогда не ремонтировались. Когда ремонт будет закончен, появится второй удобный маршрут из Херсонской области в Крым и обратно. Общая пропускная способность, считай, увеличится в два раза. Окончание ремонта запланировано на второе полугодие, — рассказал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что проблем с очередями на основном между двумя регионами автомобильном пункте пропуска «Джанкой» сейчас нет благодаря проведенному ремонту дороги.

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