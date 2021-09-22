Прошло 7 с лишним лет… Прокуратура Украины открыла дело в отношении российского генерала  

Генеральная прокуратура Украины обвинила генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, который в марте 2014 года якобы руководил блокировкой военной части в селе Перевальное в Крыму. Об этом в среду сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Командир десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ, который сейчас в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ, подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц, — сказано в сообщении, в котором не указывается фамилия генерала.

По данным следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством осуществили окружение периметра и заблокировали 36-ю отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины, дислоцированную в селе Перевальное в Крыму.

Впоследствии командир бригады ВС РФ приказал вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным окружить парк боевых машин воинской части, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ к нему украинских военнослужащих, — утверждает украинское следствие.

ТАСС уточняет: речь идет о генерал-лейтенанте Геннадии Анашкине.