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Проспект Победы в Севастополе благоустроят

Проспект Победы в Севастополе благоустроят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:32 18.02.2020

Комплексное благоустройство проспекта Победы в Севастополе стартовало в рамках проекта «Улицы Победы». Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, название  которых связаны с Победой. На проспекте будут обустроены дороги, полностью восстановлены тротуары,  предусмотрено комплексное благоустройство территории.

При проведении работ необходимо выдержать сроки, чтобы к празднику все было готово. Меня не устраивает, что работы по ремонту дороги и благоустройству территории  несколько рассинхронизированы. Конечно, все это мы исправим. В идеале на улице необходимо заменить старые фонарные столбы на усиленные  современные опоры освещения, такие, как мы сейчас ставим на Большой Морской.  Чтобы в дальнейшем на них повесить современную контактную сеть, стилизовать их,  сделать с символикой 75-летия Победы, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По просьбам жителей, на проспекте Победы оборудуют дополнительный пешеходный переход. Кроме того, считает врио губернатора, необходимо  провести большую работу с собственниками торговых объектов.

Честно говоря,  сейчас это не проспект Победы, а сплошной хаотичный базар.  Правительство приняло решение о продлении договоров аренды НТО на 5 лет, но было одно условие – привести внешний вид в порядок.  Сейчас мы будем работать с людьми, чтобы они эти условие выполнили в едином дизайне. День Победы – наш общий праздник, а не только властей поэтому рассчитываю, что предприниматели подключатся к вопросу благоустройства, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Также врио Губернатора поручил вице-губернатору Денису Солодовникову связаться с руководством  ГУП «Почта Крыма» и совместно разработать тематический дизайн почтового отделения  на проспекте Победы. Михаил Развожаев отметил и необходимость привести в надлежащее состояние детскую поликлинику – оборудовать площадку для подъезда служебного транспорта.

В поликлинике надо оборудовать комфортную зону для ожидающих прием. Продумать подъезд для служебного транспорта и  перенести остановку общественного транспорта, чтобы мамочкам, которые идут к врачам с маленькими детьми было удобно идти, а не пробираться по разбитым тротуарам к медучреждению. Все эти вещи будем приводить в порядок.

Проспект Победы в Севастополе благоустроят Проспект Победы в Севастополе благоустроят Проспект Победы в Севастополе благоустроят Проспект Победы в Севастополе благоустроят Проспект Победы в Севастополе благоустроят

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Проспект Победы в Севастополе благоустроят

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