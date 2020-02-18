Проспект Победы в Севастополе благоустроят

Комплексное благоустройство проспекта Победы в Севастополе стартовало в рамках проекта «Улицы Победы». Он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и предусматривает приведение в 83 регионах страны в нормативное состояние городских улиц, название которых связаны с Победой. На проспекте будут обустроены дороги, полностью восстановлены тротуары, предусмотрено комплексное благоустройство территории.

При проведении работ необходимо выдержать сроки, чтобы к празднику все было готово. Меня не устраивает, что работы по ремонту дороги и благоустройству территории несколько рассинхронизированы. Конечно, все это мы исправим. В идеале на улице необходимо заменить старые фонарные столбы на усиленные современные опоры освещения, такие, как мы сейчас ставим на Большой Морской. Чтобы в дальнейшем на них повесить современную контактную сеть, стилизовать их, сделать с символикой 75-летия Победы, — цитирует пресс-служба врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

По просьбам жителей, на проспекте Победы оборудуют дополнительный пешеходный переход. Кроме того, считает врио губернатора, необходимо провести большую работу с собственниками торговых объектов.

Честно говоря, сейчас это не проспект Победы, а сплошной хаотичный базар. Правительство приняло решение о продлении договоров аренды НТО на 5 лет, но было одно условие – привести внешний вид в порядок. Сейчас мы будем работать с людьми, чтобы они эти условие выполнили в едином дизайне. День Победы – наш общий праздник, а не только властей поэтому рассчитываю, что предприниматели подключатся к вопросу благоустройства, – подчеркнул Михаил Развожаев.

Также врио Губернатора поручил вице-губернатору Денису Солодовникову связаться с руководством ГУП «Почта Крыма» и совместно разработать тематический дизайн почтового отделения на проспекте Победы. Михаил Развожаев отметил и необходимость привести в надлежащее состояние детскую поликлинику – оборудовать площадку для подъезда служебного транспорта.

В поликлинике надо оборудовать комфортную зону для ожидающих прием. Продумать подъезд для служебного транспорта и перенести остановку общественного транспорта, чтобы мамочкам, которые идут к врачам с маленькими детьми было удобно идти, а не пробираться по разбитым тротуарам к медучреждению. Все эти вещи будем приводить в порядок.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя