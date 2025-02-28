Просроченная задолженность россиян по ипотеке достигла рекордного значения — и это миллиарды рублей

Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев отметил, что несмотря на рост показателя ситуация далека от критической, и финансовой стабильности она не угрожает, поскольку доля просрочки в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что рост объёма просроченных платежей был очевиден ещё в момент старта программы льготной ипотеки.

В последние несколько лет у людей появились другие заботы — оплата текущих расходов, поддержание уровня комфорта. Кому-то пришлось в срочном порядке искать новую работу из-за выхода с российского рынка иностранных компаний. Так что в целом здесь всё логично, — сказал специалист.

Также, на его взгляд, рост просроченной задолженности по ипотеке является следствием своеобразной денежно-кредитной политики ЦБ.

Огромное количество как рядовых заёмщиков, так и бизнесов кредитовались в 2023 году с надеждой на рефинансирование. Этим надеждам не суждено сбыться и в текущем году, потому что крайне маловероятно, что ЦБ снизит ставку ниже 19% до 2026 года. Плюс нельзя забывать про серийных ипотечников, которые брали несколько квартир по льготным ставкам, а также про неудавшихся инвесторов, которым запудрили мозги мнимые гуру финансов и недвижимости, — продолжил Алексей Кричевский.

Спикер предполагает, что в реальности сумма просроченной задолженности по ипотеке в полтора-два раза больше озвученных показателей, потому что «банки всё-таки стараются не подсвечивать ипотечные просрочки в балансах с надеждой на скорое погашение долгов».

И это тоже нормально, потому что в менталитете россиян заложено, что человек продаст всё, но за квартиру будет рубиться до последнего. Что, к слову, часто приводит к непоправимым последствиям, — подчеркнул эксперт.

В вопросе ужесточения условий выдачи кредитов, по мнению Алексея Кричевского, банки находятся между двух огней.

С одной стороны, ЦБ ослабляет регуляторный хомут, и ипотеку теперь снова можно выдавать тем, кто тратит на долги до 70% доходов. И требования к фондированию тоже ослабляются, что может позволить банкам сбросить со ставок до полутора процентов годовых. С другой, безусловно, есть напряжение из-за растущих просрочек, и к тому же у банков проседают выдачи и доходы из-за ставки ЦБ. Поэтому вроде бы возможности для выдачи по более мягким ставкам есть, но анализ рисков будет проводиться пожёстче, — поделился Алексей Кричевский.

Согласно его прогнозу, скорее всего, количество выдаваемых кредитов будет снижаться и дальше — «пусть и на символические цифры вроде 2–3%».

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин согласен с тем, что тревожная статистика по просроченным кредитным платежам — прямое следствие льготной ипотеки, которую брали все, кто мог.

У части заёмщиков просто закончились ресурсы. Тут сказалась личная нестабильность в доходах, высокая инфляция, смена жизненных приоритетов, свадьба/развод/уход за больным или пожилым родственником и так далее. Такие жизненные обстоятельства, которые мешают выплачивать долг, были всегда, но сейчас больше факторов риска и меньше возможностей исправить ситуацию, — пояснил специалист.

По словам Валерия Тумина, те, кто не мог платить по ипотеке, взятой раньше, практиковали реструктуризацию долга, что с учётом той ключевой ставки было приемлемым и даже выгодным.

Сейчас же реструктурировать долг крайне сложно из-за макропруденциальных лимитов, — резюмировал он.

источник: ЦИАН