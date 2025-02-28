Просроченная задолженность россиян по ипотеке достигла рекордного значения — и это миллиарды рублей

По итогам прошлого года просроченная задолженность россиян по ипотеке выросла на 63%, до 95 млрд рублей. Это максимальное значение за всю историю наблюдений, сообщают Известия со ссылкой на данные Центробанка.
Гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев отметил, что несмотря на рост показателя ситуация далека от критической, и финансовой стабильности она не угрожает, поскольку доля просрочки в общем ипотечном портфеле не превышает 0,5%.
Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский в беседе с корреспондентом Циан.Журнала отметил, что рост объёма просроченных платежей был очевиден ещё в момент старта программы льготной ипотеки.
В последние несколько лет у людей появились другие заботы — оплата текущих расходов, поддержание уровня комфорта. Кому-то пришлось в срочном порядке искать новую работу из-за выхода с российского рынка иностранных компаний. Так что в целом здесь всё логично, — сказал специалист.
Также, на его взгляд, рост просроченной задолженности по ипотеке является следствием своеобразной денежно-кредитной политики ЦБ.
Огромное количество как рядовых заёмщиков, так и бизнесов кредитовались в 2023 году с надеждой на рефинансирование. Этим надеждам не суждено сбыться и в текущем году, потому что крайне маловероятно, что ЦБ снизит ставку ниже 19% до 2026 года. Плюс нельзя забывать про серийных ипотечников, которые брали несколько квартир по льготным ставкам, а также про неудавшихся инвесторов, которым запудрили мозги мнимые гуру финансов и недвижимости, — продолжил Алексей Кричевский.
Спикер предполагает, что в реальности сумма просроченной задолженности по ипотеке в полтора-два раза больше озвученных показателей, потому что «банки всё-таки стараются не подсвечивать ипотечные просрочки в балансах с надеждой на скорое погашение долгов».
И это тоже нормально, потому что в менталитете россиян заложено, что человек продаст всё, но за квартиру будет рубиться до последнего. Что, к слову, часто приводит к непоправимым последствиям, — подчеркнул эксперт.
В вопросе ужесточения условий выдачи кредитов, по мнению Алексея Кричевского, банки находятся между двух огней.
С одной стороны, ЦБ ослабляет регуляторный хомут, и ипотеку теперь снова можно выдавать тем, кто тратит на долги до 70% доходов. И требования к фондированию тоже ослабляются, что может позволить банкам сбросить со ставок до полутора процентов годовых. С другой, безусловно, есть напряжение из-за растущих просрочек, и к тому же у банков проседают выдачи и доходы из-за ставки ЦБ. Поэтому вроде бы возможности для выдачи по более мягким ставкам есть, но анализ рисков будет проводиться пожёстче, — поделился Алексей Кричевский.
Согласно его прогнозу, скорее всего, количество выдаваемых кредитов будет снижаться и дальше — «пусть и на символические цифры вроде 2–3%».
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин согласен с тем, что тревожная статистика по просроченным кредитным платежам — прямое следствие льготной ипотеки, которую брали все, кто мог.
У части заёмщиков просто закончились ресурсы. Тут сказалась личная нестабильность в доходах, высокая инфляция, смена жизненных приоритетов, свадьба/развод/уход за больным или пожилым родственником и так далее. Такие жизненные обстоятельства, которые мешают выплачивать долг, были всегда, но сейчас больше факторов риска и меньше возможностей исправить ситуацию, — пояснил специалист.
По словам Валерия Тумина, те, кто не мог платить по ипотеке, взятой раньше, практиковали реструктуризацию долга, что с учётом той ключевой ставки было приемлемым и даже выгодным.
Сейчас же реструктурировать долг крайне сложно из-за макропруденциальных лимитов, — резюмировал он.
источник: ЦИАН
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