Просроченные паспорта и права, признанные действительными в связи с пандемией, можно поменять до конца 2020 года

Согласно
В связи с пандемией Президент РФ признал действительными российские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Для граждан, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших паспорт, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или загранпаспорт, — отмечают специалисты.
Указанные граждане могут получить (заменить) паспорта или оформить водительские удостоверения до конца 2020 г. Определены особенности.
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