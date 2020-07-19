Просроченные паспорта и права, признанные действительными в связи с пандемией, можно поменять до конца 2020 года

Согласно приказа МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275» просроченные паспорта и водительские права, признанные действительными в связи с пандемией, можно поменять до конца 2020 г.

В связи с пандемией Президент РФ признал действительными российские паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно. Для граждан, достигших в указанный период возраста 14 лет и не получивших паспорт, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении или загранпаспорт, — отмечают специалисты.

Указанные граждане могут получить (заменить) паспорта или оформить водительские удостоверения до конца 2020 г. Определены особенности.

Источник: Нотариальная палата Севастополя