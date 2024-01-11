Простая история… Владимир из Севастополя: нельзя оставить свою страну, нужно идти до конца

Жители Севастополя – настоящие патриоты своей страны, и подтверждают это не словом, а делом. Молодые парни и опытные мужчины уходят на фронт ради одной цели – защитить свою страну. Военнослужащий Владимир – коренной севастополец, принять участие в специальной военной операции решил давно и, как только появилась возможность, сразу ушёл добровольцем.

Я специалист в сфере торговли, долгое время работал в этом направлении, но потом жизнь изменилась, начал экспериментировать и работать в сфере строительства. Занимался бизнесом, открыл свой шиномонтаж, искал возможности работать на себя, также сваркой занимался. На фронт хотел уйти давно, но были ещё свои гражданские дела, нужно было заняться здоровьем. Как только всё сделал – сразу пошел. В семье, конечно, все догадывались, что я собираюсь пойти на фронт добровольцем, приняли это и поддержали, — рассказал Владимир.

На фронте Владимир – механик-водитель боевой единицы, работает на Херсонском направлении. Доброволец признаётся, что для военных важна помощь тыла – она помогает в бою и просто придаёт сил.

Поддержка тыла для нас очень важна, иногда она спасает жизни. Бывает, срочно понадобится что-то, и нам обязательно помогут. Передают гуманитарную помощь, сухпайки, домашнюю еду, мы это ценим. Волонтёры также привозят масксети, а перед Новым годом вообще проделали колоссальную работу – накрыли настоящий праздничный стол. Часто передают письма и талисманы от детей, мы читаем их, нам всегда очень приятно и тепло на душе, когда получаем их. Появляются силы не сдаваться, идти дальше и приближать Победу, — подчеркнул Владимир.

Он также рассказал, что для него значит патриотизм.

Для меня патриотизм – это в первую очередь любовь к Родине, стремление защитить её интересы. Даже если есть сложности, что-то происходит не так, как хотелось бы, нельзя оставить свою страну, нужно идти до конца и делать всё во благо Родины, — заключил мужчина.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора в Севастополе находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.