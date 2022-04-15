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Просто ратный труд… Минобороны РФ продолжает рассказ о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

Просто ратный труд… Минобороны РФ продолжает рассказ о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:58 15.04.2022

Минобороны РФ продолжает рассказывать о героизме российских солдат и офицеров, проявленном в ходе спецоперации на Украине. Сами воины не считают это подвигами, говорят, что просто выполняли свои обязанности, свой долг, свою работу.

Водитель дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения ефрейтор Радмир Таов доставлял боеприпасы к позициям российской группировки войск, которая вела ожесточенный бои с превосходящими силами украинских националистов. В машину ефрейтора попал снаряд противника, она загорелась, однако Радмир вытащил из автомобиля 5 раненных товарищей, чем спас им жизнь.

Группа под руководством капитана Петра Четкина оказалась в центре ожесточенного боя за взятие под контроль одного из аэродромов. Российские военные уничтожили 4 единицы вражеской автомобильной техники, 2 самолета и часть живой силы противника. Благодаря действиям группы под командованием Четкина, противник был лишен возможности сдерживать наступление, а основные силы смогли нанести решающий удар — в итоге аэродром был освобожден от националистов.

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Механик-радиотелефонист рядовой Шерзот Фозилов под непрекращающимся огнем противника восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил ведение корректировки огня. Благодаря его действиям, силами артиллерийского дивизиона было уничтожено 3 укрепленных опорных пункта противника, артиллерийская батарея на позиции и до 40 националистов.

Командир взвода лейтенант Сергей Романенко ночью обнаружил диверсионно-разведывательную группу, которая готовила нанесение огневого удара по подразделениям российских войск. Несмотря на превосходящие силы противника, Сергей атаковал украинских боевиков — в ходе боя было уничтожено 2 машины и 8 человек живой силы противника, а часть националистов сдались в плен.

Просто ратный труд… Минобороны РФ продолжает рассказ о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине


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