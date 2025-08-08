Прямо сейчас:
«Просто так» водитель из Феодосии избил другого водителя. Неадекваты рядом — осторожно

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:31 08.08.2025

Феодосийским городским судом Республики Крым рассмотрено ходатайство  старшего следователя следственного отдела ОМВД РФ по г. Феодосии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя транспортного средства, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, избившего другого водителя.

Органами предварительного следствия молодой человек обвиняется в том, что 05.08.2025г., находясь на проезжей части дороги возле одного из домов по  ул. Южная в пгт. Приморском г. Феодосии Республики Крым, подошел к ранее не знакомому водителю автомобиля и, используя малозначительный повод в виде не предоставления преимущества проезда транспортного средства, которым он управлял, вступил в кратковременный словесный конфликт с последним, после чего действуя умышленно, нанес ему многочисленные удары руками в область головы, причинив ему физическую боль и телесные повреждения, от которых потерпевший потерял сознание и упал. В результате умышленных противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены множественные телесные повреждения головы, которые являются опасными для жизни в момент причинения и повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью. После совершения вышеуказанных действий обвиняемый с места совершения преступления скрылся, — озвучили детали происшествия в пресс-службе суда. 

По итогам рассмотрения представленных материалов суд ходатайство следствия удовлетворил, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу  на 2 месяца до 05.10.2025г.

Постановление может быть обжаловано.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда Республики Крым

