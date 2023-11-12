Протезирование зубов: и сохранность внешнего вида, и восстановление функциональности зубного ряда

Вот некоторые основные виды протезов и методы протезирования:
Съемные протезы:
- частичные протезы: используются, когда потеряны несколько зубов в зубной дуге. Протез прикрепляется к оставшимся зубам или использует другие методы крепления.
- полные протезы (как съемные зубы): используются, когда все зубы в зубной дуге потеряны. Обычно они поддерживаются деснами и держатся на месте за счет силы сцепления с деснами.
Фиксированные протезы:
- мосты: фиксированные протезы, которые закрепляются на оставшихся зубах и заменяют отсутствующие. Мосты могут быть изготовлены из различных материалов, включая керамику и металл.
- коронки: капы, которые надеваются на отдельные зубы, чтобы восстановить их форму и функцию.
Имплантация:
- зубные импланты: хирургически вставляемые искусственные корни, обычно из титана, которые устанавливаются в кость челюсти. На них затем устанавливаются зубные коронки, мосты или протезы.
Процесс протезирования включает в себя несколько этапов, включая консультацию, подготовительные работы (например, удаление поврежденных зубов или лечение десен), оттиск для создания модели, изготовление протеза, его установку и регулярные приемы для коррекции.
Выбор метода протезирования зависит от многих факторов, включая общее состояние зубов, финансовые возможности, индивидуальные предпочтения пациента и рекомендации стоматолога.
ИСПОЛЬЗУЙ УДОБНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ:
В каких случаях речь заходит о протезировании зубов
Протезирование зубов может стать необходимой процедурой в различных ситуациях, когда существует потребность в восстановлении зубной дуги из-за потери одного или нескольких зубов. Вот несколько обстоятельств, в которых может потребоваться протезирование:
Потеря зубов из-за травмы:
- травмы, такие как аварии или удары, могут привести к вырыванию или повреждению зубов, что требует замены потерянных зубов.
Кариес и зубная гниль:
- распространенной причиной потери зубов является продвинутый кариес, который, если не лечится своевременно, может привести к необходимости удаления зубов.
Пародонтит:
- заболевания десен и опорных структур зубов могут привести к потере зубов. Пародонтит вызывает воспаление и разрушение костей, которые поддерживают зубы.
Серьезные проблемы с прикусом:
- некоторые пациенты могут столкнуться с серьезными проблемами прикуса из-за отсутствия зубов, что может влиять на их способность говорить, жевать и общаться.
Генетические или врожденные аномалии:
- некоторые люди могут быть подвержены врожденным дефектам зубов или генетическим аномалиям, которые могут привести к потере зубов.
Старение и износ зубов:
- с возрастом зубы могут становиться более подверженными износу, кариесу и другим проблемам, что может потребовать замены.
Острая или хроническая болезнь:
- некоторые медицинские состояния или лечение, такие как рак или радиационная терапия, могут оказать влияние на состояние зубов и потребовать протезирования.
Эстетические соображения:
- в некоторых случаях протезирование может быть проведено с целью улучшения внешнего вида и улыбки пациента.
Стоматолог может рекомендовать протезирование в зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных потребностей пациента. Протезирование зубов может значительно улучшить функциональность рта, облегчить жевание, улучшить речь и повысить уверенность пациента в себе.
Зачем протезировать? Вырвать!
Распространённое мнение, что лучше вырывать проблемные зубы, чем заниматься протезированием. Тем более, если речь идёт о зубах, которые не видно, когда человек улыбается. Причём на «вырвать и забыть» часто дело и останавливается.
Между тем, такой радиклизм специалисты не поддерживают. «Пробелы» в зубном ряду приводит к довольно существенным проблемам. Важно понимать, что зубы выполняют не только эстетическую функцию, но и играют ключевую роль в поддержании здоровья всего организма. Вот несколько осложнений, которые могут возникнуть при неполном зубном ряде:
Смещение соседних зубов:
- после потери зуба соседние зубы могут начать смещаться в пустое пространство, что может привести к нарушению прикуса и даже дополнительной потере зубов.
Изменение прикуса:
- потеря зуба может вызвать изменение распределения нагрузки при жевании, что может повлиять на прикус и вызвать дополнительные проблемы с костями и суставами челюсти.
Потеря жевательной функции:
- неполный зубной ряд может привести к ухудшению функции жевания, что, в свою очередь, может сказаться на пищеварении и общем здоровье.
Пародонтальные проблемы:
- при отсутствии зуба костные ткани и десны в этом районе могут подвергаться дополнительному стрессу, что может привести к пародонтальным проблемам и потере костной массы.
Эстетические проблемы и утрата уверенности:
- неполный зубной ряд может влиять на внешний вид улыбки, что может вызвать комплексы и утрату уверенности у пациента.
Речевые проблемы:
- потеря зуба или нескольких зубов может сказаться на произношении звуков и речи.
Для предотвращения этих проблем и сохранения здоровья полости рта рекомендуется рассмотреть варианты восстановления потерянных зубов, такие как протезирование, установка имплантатов, коронок или мостов.
В целом же, решение о том, стоит ли удалять зубы или приступить к протезированию, зависит от многих факторов. Ответ на этот вопрос будет зависеть от состояния конкретных зубов, общего состояния полости рта, а также от желаемых результатов пациента.
В некоторых случаях удаление зуба может быть неизбежным, особенно если зуб сильно поврежден, а восстановление его структуры нецелесообразно.
Каждый случай уникален, и решение о том, вырывать зуб или заниматься протезированием, должно быть принято после тщательного обследования и обсуждения с врачом https://fdclinic.ru/uslugi/protezirovanie/.
Протезирование зубов — сложность процедуры
Сложность процедуры протезирования зубов может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как вид протеза, общее состояние зубов и десен, а также индивидуальные особенности пациента. «Среднестатистически» процесс состоит из таких этапов:
Консультация и план лечения:
- а первом этапе пациент консультируется со стоматологом, который оценивает состояние зубов и обсуждает цели пациента. Планируется дальнейшее лечение, включая выбор типа протеза.
Подготовительные процедуры:
- если есть необходимость удаления поврежденных зубов или лечения десен, это может потребовать дополнительного времени.
Оттиск и создание модели:
- для создания индивидуального протеза необходим оттиск зубов и создание модели, которая послужит основой для изготовления протеза.
Изготовление протеза:
- протез создается в лаборатории стоматологической клиники или в специализированной лаборатории. Время, необходимое для изготовления протеза, зависит от его типа и используемых материалов.
Подгонка и регулировка:
- после изготовления протеза пациенту предоставляется возможность протестировать его на подгонку и комфорт. Могут потребоваться регулировки для достижения оптимального результата.
Установка протеза:
- после завершения всех этапов протез готов к установке. Установка может быть временной или постоянной, в зависимости от типа протеза.
Продолжительность процесса протезирования может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от сложности случая и необходимости проведения дополнительных лечебных процедур. Современные технологии и методы, такие как цифровые оттиски и компьютерное моделирование, могут сократить время процесса и повысить точность изготовления протезов.
Протезирование зубов — материалы
Существует несколько различных материалов, из которых изготавливаются коронки для протезирования. Выбор материала зависит от различных факторов, включая эстетические предпочтения пациента, располагаемый бюджет, местонахождение зуба, его функциональные требования и т.д. Вот некоторые из распространенных материалов для изготовления коронок:
Керамика:
полностью керамические коронки: такие коронки обеспечивают высокую эстетику, поскольку они могут имитировать природный цвет и оттенок зубов. Керамические материалы обычно биокомпатибельны и не вызывают аллергические реакции.
Металлокерамика:
- коронки с металлическим основанием, покрытым керамикой: металлическая основа обеспечивает прочность, а керамическое покрытие придает коронкам естественный внешний вид. Они часто используются для задних зубов.
Золото:
- коронки из золота: золото часто используется для задних зубов. Оно обладает высокой прочностью и долговечностью, но эстетически оно менее предпочтительно из-за своего цвета.
Композиты:
- коронки из композитных материалов: это смеси пластика и керамических частиц. Они могут использоваться для восстановления передних зубов и обеспечивают хорошую эстетику.
Срок службы коронок зависит от нескольких факторов, включая качество материалов, степень их износа, правильность установки и ухода за ними. В среднем, хорошо коронки могут служить от 10 до 15 лет и более. Регулярные визиты к стоматологу, правильная гигиена рта и избегание вредных привычек могут помочь продлить срок службы протезов.
Возрастные ограничение по протезированию зубов
В принципе, протезирование зубов не имеет строгих возрастных ограничений. Процедура доступна людям разного возраста в зависимости от их индивидуальных потребностей и состояния зубов. Тем не менее, некоторые особенности могут быть приняты во внимание при рассмотрении протезирования в различных возрастных группах:
Дети и подростки:
- протезирование редко требуется в молодом возрасте, так как зубы могут ещё находиться в процессе роста и развития. Однако в некоторых случаях, например, при врожденных аномалиях, травмах или тяжелых стоматологических проблемах, протезирование может быть рекомендовано.
Взрослые:
- взрослые люди, столкнувшиеся с потерей зубов из-за травмы, кариеса или других причин, могут быть хорошими кандидатами для протезирования. Процесс может включать в себя установку частичных или полных съемных протезов, коронок или имплантатов.
Пожилые люди:
- пожилые люди могут чаще нуждаться в протезировании из-за естественного износа зубов, пародонтита и других стоматологических проблем, связанных с возрастом. В данном случае, имплантаты, съемные протезы или мосты могут быть предложены в зависимости от обстоятельств.
Важно отметить, что протезирование лучше проводить после завершения роста и развития челюстно-лицевой области, что происходит обычно в подростковом возрасте. Однако, даже если человек в старшем возрасте, возможны различные методы протезирования, которые могут быть эффективными и безопасными.
Стоматолог решает, какой вид протезирования наилучшим образом подходит для каждого конкретного случая, учитывая все факторы, включая состояние зубов и десен, общее здоровье пациента и его желания.
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