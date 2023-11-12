Протезирование зубов: и сохранность внешнего вида, и восстановление функциональности зубного ряда

Потеря зубов из-за травмы:

травмы, такие как аварии или удары, могут привести к вырыванию или повреждению зубов, что требует замены потерянных зубов.

Кариес и зубная гниль:

распространенной причиной потери зубов является продвинутый кариес, который, если не лечится своевременно, может привести к необходимости удаления зубов.

Пародонтит:

заболевания десен и опорных структур зубов могут привести к потере зубов. Пародонтит вызывает воспаление и разрушение костей, которые поддерживают зубы.

Серьезные проблемы с прикусом:

некоторые пациенты могут столкнуться с серьезными проблемами прикуса из-за отсутствия зубов, что может влиять на их способность говорить, жевать и общаться.

Генетические или врожденные аномалии:

некоторые люди могут быть подвержены врожденным дефектам зубов или генетическим аномалиям, которые могут привести к потере зубов.

Старение и износ зубов:

с возрастом зубы могут становиться более подверженными износу, кариесу и другим проблемам, что может потребовать замены.

Острая или хроническая болезнь:

некоторые медицинские состояния или лечение, такие как рак или радиационная терапия, могут оказать влияние на состояние зубов и потребовать протезирования.

Эстетические соображения:

в некоторых случаях протезирование может быть проведено с целью улучшения внешнего вида и улыбки пациента.

Стоматолог может рекомендовать протезирование в зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных потребностей пациента. Протезирование зубов может значительно улучшить функциональность рта, облегчить жевание, улучшить речь и повысить уверенность пациента в себе.

Зачем протезировать? Вырвать!

Распространённое мнение, что лучше вырывать проблемные зубы, чем заниматься протезированием. Тем более, если речь идёт о зубах, которые не видно, когда человек улыбается. Причём на «вырвать и забыть» часто дело и останавливается.

Между тем, такой радиклизм специалисты не поддерживают. «Пробелы» в зубном ряду приводит к довольно существенным проблемам. Важно понимать, что зубы выполняют не только эстетическую функцию, но и играют ключевую роль в поддержании здоровья всего организма. Вот несколько осложнений, которые могут возникнуть при неполном зубном ряде:

Смещение соседних зубов:

после потери зуба соседние зубы могут начать смещаться в пустое пространство, что может привести к нарушению прикуса и даже дополнительной потере зубов.

Изменение прикуса:

потеря зуба может вызвать изменение распределения нагрузки при жевании, что может повлиять на прикус и вызвать дополнительные проблемы с костями и суставами челюсти.

Потеря жевательной функции:

неполный зубной ряд может привести к ухудшению функции жевания, что, в свою очередь, может сказаться на пищеварении и общем здоровье.

Пародонтальные проблемы:

при отсутствии зуба костные ткани и десны в этом районе могут подвергаться дополнительному стрессу, что может привести к пародонтальным проблемам и потере костной массы.

Эстетические проблемы и утрата уверенности:

неполный зубной ряд может влиять на внешний вид улыбки, что может вызвать комплексы и утрату уверенности у пациента.

Речевые проблемы:

потеря зуба или нескольких зубов может сказаться на произношении звуков и речи.

Для предотвращения этих проблем и сохранения здоровья полости рта рекомендуется рассмотреть варианты восстановления потерянных зубов, такие как протезирование, установка имплантатов, коронок или мостов.