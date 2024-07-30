Провал: в Эстонии не смогли вынести вотум недоверия министру из-за его слов о Крыме

Рийгикогу (парламент) Эстонии не смог вынести вотум недоверия недавно утвержденному на пост министра инфраструктуры Владимиру Свету из-за его высказываний о Крыме, сделанных несколько лет назад. Об этом сообщила эстонская газета Postimees .

По ее информации, вынесение вотума недоверия поддержал только 21 депутат. Для того, чтобы отправить министра в отставку, требовался 51 голос. Отмечается, что вотум был инициирован группой из 23 оппозиционных депутатов.

29 июля председатель оппозиционной партии «Отечество» Урмас Рейнсалу заявил, что сделанные Светом в 2018 году высказывания о том, что Крым де-факто принадлежит России, делают неуместным его пребывание в правительстве. В этой связи он призвал вынести министру вотум недоверия. Свет был назначен на пост министра 22 июля.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

источник: ТАСС