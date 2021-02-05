Проверяющие минкурортов Крыма устроили рейды по объектам туристической сферы Большой Ялты

В рамках усиленного контроля за соблюдением актуальных рекомендаций Роспотребнадзора сотрудники министерства курортов и туризма Крыма проверили объекты туристической сферы в Ялте, южнобережных поселках Никита и Гурзуф.

По итогам рейдов выявлено, что объекты размещения соблюдают все актуальные требования Роспотребнадзора. Во всех местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве, нанесена разметка, — сообщили в минкурортов РК.

Также, были проведены мониторинговые выезды по ряду заведений общественного питания и торговым центрам.

В новогодние праздники по заключению Роспотребнадзора не возникло роста заболеваемости. Это произошло благодаря тому, что и бизнес, и отдыхающие, и крымчане ответственно подошли к соблюдению всех предписаний и принятых мер ограничений. Но несмотря на это, все мониторинговые мероприятия нами продолжены. Более того, для контроля недопущения ухудшения ситуации в регионе сотрудниками министерства проводится мониторинг и других объектов туристической сферы, поскольку в Крыму сохраняется высокий для этого времени года туристический спрос, как у гостей, так и у жителей Крыма, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма проводятся в активном режиме, пока этого требует санитарно — эпидемиологическая обстановка в регионе.

Министерство заинтересовано в обратной связи с представителями отрасли и гостями полуострова и принимает обращения на Горячую линию 8 (800) 511-80-18. Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Все обращения отрабатываются в оперативном режиме.