Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Прямая линия губернатора Севастополя: началась отработка обращений жителей по газификации
Новости Республики
Прямая линия губернатора Севастополя: началась отработка обращений жителей по газификации
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Прямая линия губернатора Севастополя: началась отработка обращений жителей по газификации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 05.12.2025

По результатам прямой линии губернатора Михаила Развожаева все обращения граждан взяты на контроль. Один из вопросов касался газификации участка № 98 в СНТ «Энергетик-5». Утром бригады были уже на месте.

Данный объект был получен в результате инвентаризации объектов ПАО «Севастопольгаз». Сейчас здесь выполняются строительно-монтажные работы: разрытие траншеи, укладка газопровода и подключение участка. Строительные работы планируется завершить к концу недели, еще полторы недели займут оформление и приемка объекта, а пуск газа намечен на ближайшие две недели, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора по строительству и технологическим подключениям ГУП «Севастопольгаз» Юрия Иваницкого.

В эфире также поступали вопросы подключения газа в Балке Бермана. Район находится в зоне будущего подключения от кольцевого газопровода, который еще не построен. По графику работы на этом объекте запланированы на 2027 год.

По Мекензиевым горам заключен договор с подрядной организацией на выполнение проектных работ. На данный момент выполнено порядка 15 проектов. Планируется приступить к строительно-монтажным работам в феврале, — уточнил Юрий Иваницкий.

Все обращения севастопольцев зарегистрированы и взяты на контроль. По некоторым адресам уже на следующей неделе планируются врезки и пуск газа.

Узнайте больше:  Российские ИТ-компании будут спонсировать подготовку будущих кадров

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 26

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.