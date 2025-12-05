Прямая линия губернатора Севастополя: началась отработка обращений жителей по газификации

По результатам прямой линии губернатора Михаила Развожаева все обращения граждан взяты на контроль. Один из вопросов касался газификации участка № 98 в СНТ «Энергетик-5». Утром бригады были уже на месте.

Данный объект был получен в результате инвентаризации объектов ПАО «Севастопольгаз». Сейчас здесь выполняются строительно-монтажные работы: разрытие траншеи, укладка газопровода и подключение участка. Строительные работы планируется завершить к концу недели, еще полторы недели займут оформление и приемка объекта, а пуск газа намечен на ближайшие две недели, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора по строительству и технологическим подключениям ГУП «Севастопольгаз» Юрия Иваницкого.

В эфире также поступали вопросы подключения газа в Балке Бермана. Район находится в зоне будущего подключения от кольцевого газопровода, который еще не построен. По графику работы на этом объекте запланированы на 2027 год.

По Мекензиевым горам заключен договор с подрядной организацией на выполнение проектных работ. На данный момент выполнено порядка 15 проектов. Планируется приступить к строительно-монтажным работам в феврале, — уточнил Юрий Иваницкий.

Все обращения севастопольцев зарегистрированы и взяты на контроль. По некоторым адресам уже на следующей неделе планируются врезки и пуск газа.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя