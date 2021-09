Психологи КФУ рассказали, как отношения с родителями влияют на формирование компьютерной зависимости у детей

Учёные Крымского федерального университета изучили, как особенности взаимоотношений между родителями и детьми влияют на подверженность младших школьников компьютерной игровой зависимости. О результатах исследования рассказала старший преподаватель кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета психологии Таврической академии КФУ Виктория Пахомова. По словам специалиста, при недостаточном родительском интересе к ребёнку и низком уровне близости процесс формирования положительного самовосприятия у ребёнка может быть затруднен, а «побег» в виртуальный мир может выступить одним из возможных способов разрешения ситуации.

Когда речь заходит о компьютерной зависимости, мы имеем дело с подростками, а вот этап так называемой «предзависимости» часто упущен, именно поэтому мы обратились к данной возрастной группе (младший школьный возраст). В этом возрасте дети поступают в школу, родители сфокусированы на результатах учёбы. В этот момент эмоциональная сфера жизни ребёнка отходит на второй план, и гаджет становится другом, няней, а компьютерная игра – местом, где ребёнок может реализовать неудачи реальной жизни. Если рядом нет значимого взрослого, способного «контейнировать» чувства ребёнка, то он попадает в группу риска, – цитирует пресс-служба вуза Викторию Пахомову.

В исследовании приняли участие 300 человек: 215 детей в возрасте от 6 до 10 лет и 85 родителей. Учёные выявили, что в семьях, где выражено желание родителей развивать активность детей и налаживать с ними сотрудничество, наблюдается слабая степень интереса школьников к компьютерным играм. В семьях, где родители уделяют мало внимания эмоциональному общению, дети проявляют больше интереса к компьютерным играм. Также учёные подтвердили, что в семьях, где преобладает авторитарный тип воспитания, отсутствие открытости и демократии в отношениях, у детей формируется низкая или неадекватная самооценка.

Наше исследование доказывает тот факт, что одна из причин высокого интереса младших школьников к компьютерным играм основана на нарушении в отношениях между родителями и детьми. Таким образом, активное воздействие на младших школьников виртуального мира компьютерных игр с последующими нарушениями идентификации может происходить из-за нарушений в детско-родительских отношениях, выражающихся в поверхностном эмоциональном контакте между родителями и детьми, преобладании родительского авторитарного гиперконтроля, желании установить симбиотические отношения и инфантилизации детей, – говорит Виктория Пахомова.

Как отмечает специалист, виртуальная реальность становится экраном, с помощью которого ребёнок может отвлечься от семейных проблем, спрятаться от тревоги и одиночества, компенсируя трудности и неудачи.

Результаты исследования представлены в статье «Influence of interpersonal relationships on acquaintance with digital technologies», опубликованной в базе Scopus.