Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов частью России

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора не поднимали тему признания Крыма и Севастополя, а также четырех новых регионов частью России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Нет, эта тема не поднималась, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
При этом Песков добавил, что Россия приступила к подготовке формирования переговорной группы для урегулирования ситуации на Украине
Безусловно, (эта работа — ред.) начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем, — заверил Песков.
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся накануне. По информации Кремля, разговор продолжался около полутора часов.
Главы государств, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Лидеры России и США обсудили также Ближний Восток, вопросы энергетики, обмен граждан двух стран.
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, разговор президентов России и США важен сам по себе, поскольку при предыдущей американской администрации мир «балансировал на грани Апокалипсиса».
источник: РИА Новости Крым
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