Путин назвал бредом санкции против крымчан, которых Запад считает «жертвами аннексии»

Он также подчеркнул, что «устремления» Турции по поводу Крыма ему неинтересны.

Президент России Владимир Путин считает бредом введение санкций против жителей Крыма, которых Запад считает «жертвами аннексии». Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Вводят санкции против крымчан: если это аннексия — значит, они жертвы? За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии. Как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья. Но это происходит, — заметил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что «устремления» Турции по поводу Крыма ему неинтересны.

Интересы России надежно защищены, в этом вы можете ни на секунду не сомневаться. Я уверен, что и другие партнеры наши это тоже прекрасно понимают, — добавил Президент России.

Комментируя позицию по непризнанию Крыма российским, он отметил, что это последовательная точка зрения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мнения Турции и России часто не совпадают, напомнил Путин.

Мы знаем позицию Европы, США. Они все вроде демократы такие записные, а то, что проведен референдум народом Крыма — это высшая степень проявления демократии, то, что народ пришел, проголосовал — это никого не интересует, — заметил он.

Как считает Путин, со стороны России необходимо настойчиво работать со всеми, набираться терпения и доказывать, что эта позиция является правильной и будет отстаиваться. А там, где подходы не совпадают, надо искать компромисс, уверен российский лидер.

Фото и материалы: ТАСС, пресс-служба Кремля.