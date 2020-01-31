Путин поддержал идею «Единой России» увеличить призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Призовой фонд будет увеличен до 1 млрд. рублей.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей, — сказал Путин.

Также Кидяев обратился к Главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд. рублей.

Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти, — отметил Кидяев.

Соответствующее предложение было поддержано Министром строительства и ЖКХ.