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Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны
Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:58 07.02.2020

К 75-летию Победы ветераны получат по 75 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Произвести в апреле — мае 2020 года единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, — говорится в тексте Указа.

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям cоставит 75 тыс. рублей.

Кроме того, данную выплату получат:

—  бывшие неcовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других меcт принудительного cодержания, созданных фашистами и их союзниками в периoд Второй мировой войны, —

— вдoвы (вдовцы) военнослужащих, пoгибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной вoйны, вoйны с Японией,

— вдовы (вдовцы) умерших инвалидoв и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла, проработавшие в период ВОВ не менее шести месяцев. Аналогичные денежные средства получат также бывшие cовершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Кроме того, Глава государства поручил Правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением данного указа.

Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны

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