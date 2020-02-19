Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму и Севастополе

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звания ветеранов военной службы тем, кто служил в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 18 февраля.

Данный закон распространяется на граждан, имеющих общий стаж более 20 лет в Вооруженных силах СССР, Украины или РФ, награжденных государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенных почетных званий СССР или России.

Проект федерального закона был внесен депутатами Госдумы 9 января 2019 года. Отмечается, что он направлен на устранение социальной несправедливости в отношении жителей Крыма и Севастополя.

В настоящий момент насчитывается около тысячи военных, попадающих под действие закона. Доплата за звание будет составлять 500 рублей на человека.

Справка Государственно-правового управления:

Федеральным законом предусматривается возможность присвоения звания «Ветеран военной службы» военнослужащим, постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя, проходившим военную службу в дислоцированных на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя частях и организациях Вооружённых Сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба.

На указанную категорию военнослужащих распространяются общие условия для присвоения звания «Ветеран военной службы», а именно: если военнослужащие награждены орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо награждены знаками отличия Российской Федерации, либо удостоены почётных званий СССР или Российской Федерации, либо награждены почётными грамотами Президента Российской Федерации или удостоены благодарности Президента Российской Федерации, либо награждены ведомственными знаками отличия Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, и при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.