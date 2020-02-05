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Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски
Фото: Мослента

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 05.02.2020

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и медицинские (одноразовые) маски, следует отбирать лицензии.

Лицензии надо отбирать у них (у аптек – ред.), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться, — сказал Путин на встрече с членами правительства в среду. — Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз.

О проблеме повышения цен в некоторых аптечных сетях сообщила Путину глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, кое-где — в 100 раз. Крым эта тенденция не минула. Цены на маски подросли (по разным данным) в 3-5 раз.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор — об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Роспотребнадзор рекомендует носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, а во время пребывания на улице от них можно отказаться. В ведомстве также посоветовали менять маски на новые каждые два-три часа.

Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски

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