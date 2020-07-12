Путин: ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с присоединением Крыма

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано, — сказал он.

Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 году.

Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот, — пояснил Глава государства.

Путин выразил уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».