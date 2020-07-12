Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Путин: ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с присоединением Крыма

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путин: ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с присоединением Крыма
Фото: kremlin.ru

Путин: ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с присоединением Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 12.07.2020

Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано, — сказал он.

Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 году.

Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот, — пояснил Глава государства.

Путин выразил уверенность, что «эта пена рано или поздно схлынет».

Путин: ухудшение отношений между Россией и Украиной не связано с присоединением Крыма

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.