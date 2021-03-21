Путин: возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» – результат укрепления нашего государства

Президент назвал это событие ключевой вехой последних двух десятилетий.

Президент РФ Владимир Путин считает восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Воссоединение Крыма с РФ он назвал историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.

Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства, — сказал Президент в интервью Павлу Зарубину для программы « Москва. Кремль. Путин » на телеканале «Россия-1». — К сожалению, мы в конце 1990-х подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику.

По его мнению, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних.

И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан, — считает Путин. — Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил «в родную гавань», то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри.