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Путин: возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» – результат укрепления нашего государства
Фото: Kremlin.ru

Путин: возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» – результат укрепления нашего государства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 21.03.2021

Президент назвал это событие ключевой вехой последних двух десятилетий.

Президент РФ Владимир Путин считает восстановление России как единого централизованного государства ключевой вехой последних двух десятилетий. Воссоединение Крыма с РФ он назвал историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.

Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства, — сказал Президент в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». — К сожалению, мы в конце 1990-х подошли к очень опасной черте, за которой нас могло ожидать все что угодно. Но мы благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику.

По его мнению, экономические показатели 20-летней давности кардинально отличаются от нынешних.

И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано, имея в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан, — считает Путин. — Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил «в родную гавань», то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри.

Путин: возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань» – результат укрепления нашего государства

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