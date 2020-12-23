Путин высказался ЗА приватизацию госпредприятий в Крыму, но «при определенном контроле»

Приватизацию нужно проводить аккуратно и только если она принесет значимые и понятные результаты. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Мы действуем очень аккуратно, — сказал он, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о рисках для стабильности экономики РФ от приватизации. — Это нужно делать только тогда и там, где эти приватизационные процессы приносят значимый и понятный вклад в развитие соответствующей отрасли… Мы не делаем это в погоне за деньгами, чтобы во что бы то ни стало получить какой-то выигрыш от реализации госимущества. В ключевых отраслях мы делаем это крайне аккуратно, сохраняя там, где нужно, контроль со стороны государства.

Говоря о приватизации предприятий в Крыму, Путин пояснил, что «туда нужно привлекать ресурсы«.

Крым неоднократно обращался с тем, чтобы вносить туда федеральные деньги, но пока с учетом бюджетных ограничений, связанных с пандемией, это достаточно сложно делать, а предприятия должны развиваться. Поэтому руководство Крыма принимает решение привлекать и частные деньги — при определенном контроле со стороны государства за заявленными инвестиционными проектами, — сказал Президент.

По материалам пресс-службы Кремля и ТАСС.