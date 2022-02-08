Путин заявил о риске военного конфликта НАТО и России, если Украина в составе альянса нападет на Крым

Если Украина станет членом НАТО и нападет на российский Крым, то военный конфликт России с альянсом неизбежен. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Российский лидер напомнил, что европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым является частью Украины, а Москва считает, что это часть РФ.

И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия — противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, — представьте, что Украина — член НАТО… значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что обеспокоенность РФ «продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью«. Глава государства вновь указал, что Москва выступает не только против расширения НАТО на восток, но и за неразмещение ударных систем у границ России.

Если все хотят мира, спокойствия, благополучия и доверия, то чего здесь плохого — не размещать ударные системы вблизи наших границ? Или если НАТО — мирная организация, то что плохого — вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора Россия — НАТО 1997 года? Пожалуйста, и мы создадим условия для повышения доверия и безопасности, — отметил Путин, указав, что и вопрос о принципе «открытых дверей» в НАТО «не снят с повестки дня, это один из ключевых вопросов для РФ».

Российский лидер подчеркнул, что не хочет такого развития событий, которое приведет к конфликту с Североатлантическим альянсом.

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