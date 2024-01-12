Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Снегопад в Крыму добавил работы дорожным и коммунальным службам. «Крымавтодор» вывел едва ли не всю технику (129 единиц) для обработки трасс и перевалов.

Все филиалы переведены на усиленный режим работы. Продолжаем ликвидировать последствия снегопада, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор». – За день очищено более 2 200 км. Автодорог. Израсходовано 1105 тонн песочно-соляной смеси и 230 кубометров жидкого реагента.

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечен. Цикл очистки в этих местах — каждые 20-30 минут.

А вот проезд к плато Ай-Петри закрыт из-за обильного снегопада. Не знаем, как будет на выходных, но перекрыты подъезды как со стороны Соколиного, так и Ялты.

К слову на самом горном плато снега как раз маловато. Из обсуждения в группе ВК Погода на Ай-Петри:

Снег есть, но для полноценного катания на лыжах или борде мало еще. На выходных ожидается работа подъемника, если погода будет позволять.