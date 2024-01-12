Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный
актуально в республике
Пятничный снегопад в у: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:01 12.01.2024

Снегопад в Крыму добавил работы дорожным и коммунальным службам. «Крымавтодор» вывел едва ли не всю технику (129 единиц) для обработки трасс и перевалов.

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Все филиалы переведены на усиленный режим работы. Продолжаем ликвидировать последствия снегопада, — сообщили в ГУП РК «Крымавтодор». – За день очищено более 2 200 км. Автодорог. Израсходовано 1105 тонн песочно-соляной смеси и 230 кубометров жидкого реагента.

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Проезд через Ангарский и Грушевский перевалы обеспечен. Цикл очистки в этих местах — каждые 20-30 минут.

Узнайте больше:  На «серпантине» от Судака до Нового Света обрушился участок подпорной стены

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

А вот проезд к плато Ай-Петри закрыт из-за обильного снегопада. Не знаем, как будет на выходных, но перекрыты подъезды как со стороны Соколиного, так и Ялты.

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

К слову на самом горном плато снега как раз маловато. Из обсуждения в группе ВК Погода на Ай-Петри:

Снег есть, но для полноценного катания на лыжах или борде мало еще. На выходных ожидается работа подъемника, если погода будет позволять.

Пятничный снегопад в Крыму: дорога на Ай-Петри закрыта, проезд через перевалы – свободный

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.