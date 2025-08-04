Рабочее движение по автодороге Льговское-Грушевка в Крыму намерены запустить до 15 октября

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с заместителем Министра строительства и жилищнл-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Хусаиновым проинспектировали ход работ по первому этапу строительства новой автодороги Льговское – Грушевка – Судак.
Готовность первого этапа строительства объекта составляет 75%, — сообщил Юрий Гоцанюк, подчеркивая важность соблюдения сроков.
Он отметил, что подрядной организации необходимо активизировать темпы работ и обеспечить завершение строительства — от трассы «Таврида» до Судака — не позднее 2027 года.
В ходе осмотра обсуждались динамика работ и оценка соответствия мероприятий утвержденному плану-графику.
Мы внимательно следим за ходом и динамикой строительства, — добавил Председатель Правительства.
В рамках рабочей поездки также была осмотрена база компании АО «Центрдорстрой», объекты, обеспечивающие комфортные условия для рабочих.
Создание достойных условий для труда — это одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой, — отметил Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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