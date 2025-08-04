Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Рабочее движение по автодороге Льговское-Грушевка в Крыму намерены запустить до 15 октября
Новости Республики
Рабочее движение по автодороге Льговское-Грушевка в Крыму намерены запустить до 15 октября
фото: пресс–служба Председателя Совета министров Республики Крым

Рабочее движение по автодороге Льговское-Грушевка в Крыму намерены запустить до 15 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 04.08.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с заместителем Министра строительства и жилищнл-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Хусаиновым проинспектировали ход работ по первому этапу строительства новой автодороги Льговское – Грушевка – Судак.

Готовность первого этапа строительства объекта составляет 75%, — сообщил Юрий Гоцанюк, подчеркивая важность соблюдения сроков.

Он отметил, что подрядной организации необходимо активизировать темпы работ и обеспечить завершение строительства — от трассы «Таврида» до Судака — не позднее 2027 года.

В ходе осмотра обсуждались динамика работ и оценка соответствия мероприятий утвержденному плану-графику.

Мы внимательно следим за ходом и динамикой строительства, — добавил Председатель Правительства.

В рамках рабочей поездки также была осмотрена база компании АО «Центрдорстрой», объекты, обеспечивающие комфортные условия для рабочих.

Создание достойных условий для труда — это одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой, — отметил Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Узнайте больше:  В Крыму стартовал седьмой Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ»
голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x