Рабочий из Кировского района Крыма предстанет перед судом за растление малолетних на детской площадке

По информации Следкома, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего рабочего одного из предприятий Кировского района Крыма, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Кировским межрайонным следственным отделом установлено, что в июне 2023 года на детской площадке во дворе многоквартирных домов по ул. Октябрьская местный житель совершил действия сексуального характера в отношении пятерых играющих там детей в возрасте 9 – 12 лет. Одна из девочек сообщила о случившемся по телефону родителям, которые незамедлительно передали тревожную информацию в правоохранительные органы, – сообщили в Следственном комитете.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками МВД по Республике Крым подозреваемый был оперативно установлен и задержан.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые судебные экспертизы. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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