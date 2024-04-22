Работникам службы занятости в Севастополе вручили награды в профессиональный праздник

В Севастополе состоялось торжественное вручение благодарностей и почётных грамот по случаю Дня работников службы занятости. Сотрудников службы пришли поздравить директор департамента труда и социальной защиты Севастополя Елена Сулягина, депутат Законодательного Собрания города Вячеслав Аксёнов и представитель предприятия «Царь хлеб» Галина Илюхина.

Центру занятости ещё есть куда развиваться и расти, совершенствоваться. Вместе с тем за это время вы очень много сделали. И сегодня, в Год семьи, хочу пожелать, чтобы наша «семья» и дальше росла и развивалась, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Елену Сулягину.

Сейчас в Центре занятости Севастополя трудятся 82 сотрудника, половина из них работают более 10 лет, а двое сотрудников — 33 года, со дня его основания. Коллектив Центра занятости — это сплочённый и слаженный коллектив профессионалов, готовый прийти на помощь каждому обратившемуся к ним жителю.

Сотрудники службы занятости помогают соискателям и работодателям встречаться, стремиться к лучшему, искать призвание. Они преданы своему делу и всегда стремятся оказать персонифицированную и комплексную помощь обратившимся гражданам и работодателям.

Напомним, в 2024 году в Севастополе модернизируют Центр занятости населения в рамках национального проекта «Демография». Поменяются форматы и подходы в работе центра занятости — он станет современным, открытым и доступным учреждением. Все услуги в обновлённом центре будут предоставляться по принципу одного окна, с учётом жизненной ситуации соискателя или бизнес-ситуации работодателя. При обращении в службу занятости соискатели и работодатели смогут получить комплексный набор услуг с индивидуальным подходом: помощь в поиске подходящей работы или сотрудников, бесплатное переобучение, открытие собственного дела. Это позволит сократить время на поиск подходящей работы любому соискателю. А работодатели, в свою очередь, смогут быстро провести открытые массовые отборы, подыскать уникального специалиста, в том числе в другом регионе страны, решить вопрос с временной занятостью и набором сотрудников под инвест-проект.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

