Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию в 2023 году 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации, работники прокуратуры города Севастополя высадили аллею в сквере «Корабел» рядом с одноименным культурным комплексом в Нахимовском районе.

Прокуроры посадили 15 кипарисов и установили памятную табличку. В мероприятии приняли участие заместитель прокурора города Севастополя Анатолий Абраменко, работники аппарата прокуратуры города, исполняющий обязанности прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов, его заместитель Денис Ермаков и молодые специалисты ведомства. Помощь в организации высадки и обеспечении необходимого ухода за саженцами оказали специалисты ГБУ г. Севастополя «Парки и скверы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Заместитель прокурора города Анатолий Абраменко поблагодарил работников ведомства за участие в этом начинании. Он подчеркнул, что высадка аллеи в честь 30-летия принятия Конституции России позволит сохранить в городе память об этой знаменательной дате и в то же время сделает территорию сквера более благоустроенной и привлекательной для севастопольцев.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя