Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов
актуально в республике
Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов

Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:16 21.12.2023

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию в 2023 году 30-летия со дня принятия Конституции Российской Федерации, работники прокуратуры города Севастополя высадили аллею в сквере «Корабел» рядом с одноименным культурным комплексом в Нахимовском районе.

Прокуроры посадили 15 кипарисов и установили памятную табличку. В мероприятии приняли участие заместитель прокурора города Севастополя Анатолий Абраменко, работники аппарата прокуратуры города, исполняющий обязанности прокурора Нахимовского района Юрий Зимовнов, его заместитель Денис Ермаков и молодые специалисты ведомства. Помощь в организации высадки и обеспечении необходимого ухода за саженцами оказали специалисты ГБУ г. Севастополя «Парки и скверы», — отмечают в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов Работники прокуратуры в Севастополе высадили в сквере «Корабел» аллею кипарисов

Заместитель прокурора города Анатолий Абраменко поблагодарил работников ведомства за участие в этом начинании. Он подчеркнул, что высадка аллеи в честь 30-летия принятия Конституции России позволит сохранить в городе память об этой знаменательной дате и в то же время сделает территорию сквера более благоустроенной и привлекательной для севастопольцев.

Узнайте больше:  Дорогой кроссовер – в пользу государства… а все из-за алкоголя. История из Симферопольского района

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.