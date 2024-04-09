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Работники сферы культуры продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности для военнослужащих

Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности для военнослужащих

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:51 09.04.2024

Сотрудники Министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры с первого дня специальной военной операции проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.

Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. В достижении целей важна поддержка каждого гражданина нашей страны. Так, приобретены фонари аккумуляторные, лопаты совковые и штыковые, кувалда, мешки строительные, бензопила, болгарки УШМ, тепловентиляторы, набор сверл, пальчиковые батарейки, плиты газовые портативные, газовые баллоны. Также переданы перчатки строительные и тактические, носки, балаклава, нашлемники, кепка тактическая, панама тактическая, подтяжки тактические, куртка флисовая ветроводозащитная, медикаменты, предметы личной гигиены, — отмечают в пресс-службе Минкультуры РК.

Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.

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Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

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