Работники сферы культуры Крыма продолжают сбор необходимого из перечня доппотребности для военнослужащих

Сотрудники Министерства культуры Крыма и республиканских учреждений сферы культуры с первого дня специальной военной операции проводят сбор необходимого из перечня дополнительной потребности для военнослужащих Российской Федерации.
Крымчане занимаются закупкой и комплектованием гуманитарной помощи для нужд воинов, которые сейчас защищают интересы государства. В достижении целей важна поддержка каждого гражданина нашей страны. Так, приобретены фонари аккумуляторные, лопаты совковые и штыковые, кувалда, мешки строительные, бензопила, болгарки УШМ, тепловентиляторы, набор сверл, пальчиковые батарейки, плиты газовые портативные, газовые баллоны. Также переданы перчатки строительные и тактические, носки, балаклава, нашлемники, кепка тактическая, панама тактическая, подтяжки тактические, куртка флисовая ветроводозащитная, медикаменты, предметы личной гигиены, — отмечают в пресс-службе Минкультуры РК.
Все необходимое ежемесячно передается в МЧС РК для дальнейшей транспортировки в зону СВО.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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