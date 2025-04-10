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Работы на участке дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск намерены завершить в этом году
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Работы на участке дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск намерены завершить в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:14 10.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Хусаиновым осмотрели ход строительства и реконструкции автодороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск-граница с Херсонской областью.

Работы проводятся в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым.

Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году, – цитирует пресс-служба Председателя Совета министров. 

По словам Юрия Гоцанюка, это значительно улучшит транспортную доступность и повысит безопасность дорожного движения в Крыму.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%. Рабочие уже приступили к установке водоотводных лотков на путепроводе. Однако, несмотря на высокую степень готовности, подрядной организации необходимо решить вопрос с обеспечением объекта стройматериалами и оборудованием.

Необходимо нарастить производственные темпы по всем фронтам и задействовать для этого дополнительное количество рабочих и техники, – подчеркивает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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