Работы на участке дороги Симферополь-Красноперекопск-Армянск намерены завершить в этом году

Работы проводятся в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым.

Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году, – цитирует пресс-служба Председателя Совета министров.

По словам Юрия Гоцанюка, это значительно улучшит транспортную доступность и повысит безопасность дорожного движения в Крыму.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 90%. Рабочие уже приступили к установке водоотводных лотков на путепроводе. Однако, несмотря на высокую степень готовности, подрядной организации необходимо решить вопрос с обеспечением объекта стройматериалами и оборудованием.

Необходимо нарастить производственные темпы по всем фронтам и задействовать для этого дополнительное количество рабочих и техники, – подчеркивает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым