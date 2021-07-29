Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся на 29 севастопольских улицах

Программа национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года предусматривает в Севастополе ремонт 70 автомобильных дорог и капитальный ремонт 6 объектов города общей протяженностью около 55 км.

В рамках нацпроекта уже выполнено устройство почти 44 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия. Введено в эксплуатацию в этом году 17 улиц города, в том числе ул. Л. Павличенко, ул. Марата, ул. К. Гармаша, дороги в с. Золотая Балка, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.