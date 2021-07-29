Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся на 29 севастопольских улицах

Программа национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года предусматривает в Севастополе ремонт 70 автомобильных дорог и капитальный ремонт 6 объектов города общей протяженностью около 55 км.
- Активные дорожно-ремонтные работы продолжаются на 29 улицах протяженностью около 26 км.
- На данный момент в высокой степени строительной готовности — более 80% — находится 16 объектов, расположенных в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском районах и на Корабельной стороне.
- В Гагаринском районе дорожники завершили работы на участке проспекта Героев Сталинграда от ул. Правды до Свято-Никольской площади. На этой неделе начался ремонт Античного проспекта и дублера проспекта Героев Сталинграда на участке от ул. Борисова до дома № 36Б по проспекту Героев Сталинграда.
- Основные работы завершены на улицах Генерала Коломийца и Окопной, а также проезде Окопная-Горпищенко. На этих объектах подрядчики заменили старые бордюры и выполнили устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия.
- На 80% завершен ремонт ул. Тисовой, где восстановили конструкцию дорожной одежды с применением технологии холодной регенерации. Работы по укладке верхнего слоя покрытия и отсыпке обочин запланированы на эту неделю.
В рамках нацпроекта уже выполнено устройство почти 44 тысяч тонн асфальтобетонного покрытия. Введено в эксплуатацию в этом году 17 улиц города, в том числе ул. Л. Павличенко, ул. Марата, ул. К. Гармаша, дороги в с. Золотая Балка, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..