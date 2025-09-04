Работы по озеленению в муниципалитетах Крыма должны быть завершены до начала октября — Сергей Аксёнов

В ходе мероприятия обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, кассового исполнения местных бюджетов, работы общественного транспорта, проведения ямочного ремонта, были рассмотрены обращения граждан.

Во всех муниципалитетах были скорректированы и утверждены планы по каждому виду жилищно-коммунальных работ, включая обрезку деревьев, спил сухих насаждений, установку контейнерных площадок, обустройство экопарковок. Руководством Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК еженедельно в ходе выездов проводится проверка их выполнения.

Сергей Аксёнов дал поручение администрациям муниципальных образований до начала октября завершить наведение порядка на своих территориях в соответствии со взятыми на себя обязательствами.

Предупреждаю всех: в случае если целевые показатели окажутся недостигнутыми, будут внесены предложения по увольнению с должностей заместителей глав администраций, ответственных за эти направления. А самим главам – объявлены выговоры. Все это простейшая работа, которая требует только личного участия, личной заинтересованности и контроля со стороны руководителя, – подчеркнул Глава республики.

Сергей Аксёнов заострил внимание на своевременной – также до октября – организации зеленых зон, в том числе газонов, в населенных пунктах. Как напомнил Глава республики, во всех администрациях муниципалитетов должны работать группы ответственных за это направление лиц, быть определены объемы работ, подготовлена необходимая техника.

По информации министра жилищно-коммунального хозяйства РК Захара Щегленко, во всех муниципальных образованиях в настоящее время ведется подготовка почвы к посеву травы с обязательной организацией полива, как автоматического, так и с использованием передвижных цистерн с водой. Площадь зеленых зон должна значительно превысить запланированные ранее объемы.

Кроме того, Захар Щегленко отметил достаточно высокий уровень санитарной очистки в городах Алушта, Армянск, Керчь и Симферополь, а также в Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском районах. Повысить эффективность и качество работы требуется в Сакском, Симферопольском, Раздольненском и Черноморском районах, а также в городах Джанкой, Красноперекопск и в Большой Ялте.

Помимо этого, Сергей Аксёнов остановился на теме кассового исполнения бюджетов муниципальных образований на 1 сентября текущего года.

Как отметила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, в целом плановые показатели выполняются. Однако в ряде муниципалитетов нужно усилить работу по источникам дополнительного дохода. В частности, речь идет о городах Евпатория и Красноперекопск, а также о Красноперекопском районе.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым