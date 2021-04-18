Работы по реконструкции ФОК «Авангард» в Ялте идут по графику. Срок сдачи стадиона — конец 2021 года

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил, что на объекте реконструкции учебно-тренировочного центра «Физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Ялте строители приступили к монтажу систем дренажа и полива футбольного поля.
На сегодняшний день все работы ведутся в соответствии с графиком. Строительная готовность объекта 67%, — отметил глава крымского минстроя.
Напомним, реконструкция ялтинского стадиона «Авангард» ведется в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость проекта более 900 млн. рублей. Завершение всех строительных работ намечено к концу 2021 года.
Фото: минстрой РК.
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