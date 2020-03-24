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Работы по реконструкции ул. Большая Морская должны быть завершены 20 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:21 24.03.2020

В результате заседаний наблюдательного общественного совета по реконструкции севастопольской улицы Большая Морская изменено 40% первоначального проекта, который был предложен архитекторами. Об этом рассказал и.о. губернатора Михаил Развожаев на встрече с журналистами.

40% разных решений изменено после работы общественного совета, который состоит из севастопольцев, — цитирует «Новый Севастополь» чиновника.

По словам Михаила Развожаева, он лично провёл четыре заседания совета, кроме установочного, где был представлен первоначальный проект реконструкции. Каждое заседание предполагает выход на место и осмотр улицы и проделанных работ.

В частности, изменены навершия фонарных столбов. Предполагалось их восстановить в первоначальном виде – 50-х годов прошлого века. Но было решено восстановить их с декором более позднего советского периода. Изменения проекта реконструкции предлагали не только члены совета, но и горожане, которые не вошли в него.

Изначально хотели отлить всё из бетона и заштукатурить (в районе площади Лазарева) – сделать бетонные парапеты, отлить бетонные вазы и шары. Но как раз члены общественного совета, и севастопольцы в многочисленных обращениях отметили, что это было сделано позже и не соответствует первоначальному облику города. Решили всё выложить частично бетоном, облицованным инкерманским камнем, а частично нарезанными блоками инкерманского камня, – сообщил врио губернатора. – И шары, и вазоны также будут вырезаны из инкерманского камня.

В то же время, говорит Михаил Развожаев, что не все без исключения предложения принимались, поскольку ответственность за конечный результат лежит на подрядчике. В частности, не принята критика клумбы, в которой появились деревья вместо цветов:

Клумбы там появились три года назад. До этого там просто бетон был – никакого озеленения и не было. Сейчас привыкли к тюльпанам.

Работы по реконструкции улицы Большая Морская, напоминают журналисты «Нового Севастополя» должны быть завершены 20 апреля.

Работы по реконструкции ул. Большая Морская должны быть завершены 20 апреля

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